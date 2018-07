Kortrijk / Aalbeke - Topchef Matthieu Beudaert (41) trekt de stekker uit ­Table d'Amis én Gastrobar Gust. Hij start in september op dezelfde plaats met ‘beudaert’ en gaat daarmee terug naar waar het begon. De Michelinster is hij dan wel kwijt, maar de goesting is terug.

Eén ster in de Michelingids. Zeventien op twintig in de Gault Millau, beste jonge chef, beste groenterestaurant. Het verhaal van Kortrijks toprestaurant Table d'Amis is er een vol hoogtepunten ...