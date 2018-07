Match achter gesloten deuren en 100.000 euro boete voor Marseille na gedrag van fans in Europa League

Olympique Marseille is door de Europese voetbalbond zwaar bestraft geweest voor het gedrag van haar supporters in de Europa League-campagne van vorig seizoen. De Franse topclub moet zijn eerstvolgende Europese wedstrijd achter gesloten deuren afwerken en krijgt ook een boete van 100.000 euro. Dat maakte de UEFA woensdag bekend.

De disciplinaire commissie van de UEFA was in mei een tuchtonderzoek gestart tegen l’OM. De supporters van Marseille hadden het in de laatste vier Europa League-wedstrijden te bont gemaakt. Het gaat om de thuismatch tegen Leipzig in de kwartfinales, de dubbele confrontatie tegen Salzburg in de halve finales en de finale tegen Atlético Madrid. L’OM werd geviseerd wegens ongeregeldheden bij het publiek, vandalisme, het afsteken van vuurwerk, het gooien van voorwerpen en uitstel van de aftrap.

Twee maanden later kent de verliezende Europa League-finalist zijn straf. Marseille moet zijn eerstkomende Europese thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De daaropvolgende thuiswedstrijd zijn supporters opnieuw welkom, maar de club moet wel de noord- en zuidtribunes gesloten houden. Daar zitten doorgaans de Ultra’s.

De UEFA legt Marseille nog een boete van 100.000 euro op en verplicht de Zuid-Franse club ook om de kosten voor de schade aan het stadion van Olympique Lyon, waar de finale plaatsvond, voor haar rekening te nemen.

Bovenop die reeks tuchtmaatregelen gaf de UEFA ook een serieuze waarschuwing. Als dergelijke feiten zich nog eens voordoen, wordt Marseille uitgesloten van de volgende UEFA-competitie waarvoor het zich heeft gekwalificeerd. Die voorwaardelijke straf hangt l’OM voor de komende twee seizoenen boven het hoofd.