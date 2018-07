Premier League-club haalt topscorer van Eredivisie binnen, AZ slaat zijn slag met miljoenentransfer

Premier League-club Brighton & Hove Albion heeft zich woensdag versterkt met de Iraniër Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller komt over van AZ Alkmaar en tekende bij Brighton een contract voor vijf seizoenen. Met zijn transfer zou zo’n twintig miljoen euro gemoeid zijn. Jahanbakhsh was het voorbije seizoen topschutter in de Eredivisie met 21 goals.

De bijna 25-jarige Jahanbakhsh trok in de zomer van 2013 van Iran naar Nederland. Na twee seizoenen bij NEC, één in de Eredivisie en één in de Eerste Divisie, pikte AZ de spits op. Daar kwam hij de voorbije drie seizoenen tot 111 officiële duels (en 37 doelpunten). Hij eindigde er telkens in de subtop (vierde, zesde, derde) en verloor tot twee keer toe de finale van de KNVB Beker.

Jahanbakhsh is 41-voudig Iraans international. Hij was met zijn land vorige maand aanwezig op de Wereldbeker in Rusland, waar Iran na een zege tegen Marokko (1-0), een nederlaag tegen Spanje (1-0) en een draw tegen Portugal (1-1) de eerste ronde niet overleefde.

Brighton, het team van José Izquierdo (ex-Club Brugge) en Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk), beëindigde de Premier League vorig seizoen als promovendus op een vijftiende stek.