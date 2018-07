Modeblogster krijgt bakken kritiek omdat ze één dag vrij voor haar personeel niet kunnen vindt

Een modeblogster uit Koeweit is haar sponsordeals in sneltempo aan het verliezen nadat ze zich negatief uitliet over een nieuwe wet die Filipijns huispersoneel ietwat betere werkomstandigheden moet bieden. Op haar sociale media stelde ze het onbegrijpelijk te vinden dat ze nu verplicht wordt haar huispersoneel één dag per week vrijaf te geven. Na een storm van kritiek bleef ze bij haar standpunt.

De blogster haalde zich de toorn van internet op de hals nadat ze een video postte.“Hoe kan je huispersoneel thuishouden als ze hun paspoort op zich hebben? Wat nog erger is, is dat ze nu één dag per week vrij krijgen”, zei de jonge vrouw in de video.

Ze verwijst hiermee naar nieuwe wetgeving in Koeweit dat Filipijns huispersoneel moet beschermen tegen onmenselijke werkomstandigheden. De wet kwam er na een aantal schokkende wantoestanden. Zo werd in februari het lichaam van een Filipijnse dienster gemutileerd teruggevonden in de vriezer van een verlaten appartement. Kort daarna deed een video de ronde van een Filipijnse dienster die aan het balkon van terras hing. De werkgever van de dienster filmde het hele gebeuren, lachte de vrouw uit en keek hoe ze naar beneden viel.

Foto: sondos_aq

Het kwam zelfs zo ver dat de Filipijnse president Duterte aanbood gratis repatriëringsvluchten in te leggen om alle Filipijnse staatsburgers uit Koeweit weg te halen. Uiteindelijk werden de plooien in mei tussen de Golfstaat en de Filipijnen gladgestreken in de vorm van een nieuwe wet.

Eén dag vrij per week

De wet verplicht werkgevers om hun huispersoneel één dag per week vrij te geven, ook is het nu verboden om hun paspoorten af te nemen. Huispersoneel in Koeweit heeft nog steeds bijzonder weinig rechten. Maar nu is het ook verboden voor een werkgever om personeel te ‘verkopen’ aan andere families om daar tewerkgesteld te worden.

Het is dus duidelijk dat Alqattan deze nieuwe wetgeving maar niets vind. Mensenrechtenactivisten stelden al dat haar uitspraken doen denken aan die van een “slavendrijver” en dat haar manier van denken “thuishoort in de middeleeuwen”.

De vrouw zelf ziet er nog steeds geen graten in. Na de storm bleef ze bij haar standpunten. “Het paspoort van expat-werknemer moet in het bezit van de werkgever zijn om de belangen van de werkgever te verdedigen”, klonk het toen. “We zijn allemaal gelijke mensen”, voegde ze nog toe.

Nu claimt de vrouw slachtoffer te zijn geworden van een anti-islamitisch sentiment. Ook begrijpt ze naar eigen zeggen niet waarom haar uitspraken de mensen zo deren terwijl er “slachtpartijen in Syrië” aan de gang zijn. M Nog volgens haar kunnen buitenstaanders haar perspectief niet begrijpen omdat ze de cultuur niet kennen. Haar sponsors denk daar anders over. MAC Cosmetics, Max Factor Arabia en kleinere lokale merken (o.a. Al Jazeera Parfums) hebben intussen gebroken met de Koeweitse Influencer.