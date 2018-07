Openluchtzwembad profiteert maximaal van hitte: nu al meer zwemmers dan in heel 2017

Beersel / Huizingen - Het zwembad in het provinciedomein van Huizingen heeft nu al meer bezoekers ontvangen dan in heel 2017, en ook de algemene bezoekerscijfers van het domein pieken. “Als het zo'n mooi weer blijft, breken we records.”

Door de tropische temperaturen vinden heel wat mensen de weg naar het zwembad van het provinciedomein van Huizingen. Het bad opende begin mei de deuren en uit cijfers van begin deze week blijkt dat sindsdien 37.500 mensen een toegangsticket hebben gekocht. “Dat zijn er al meer dan het hele zwemseizoen van 2017, toen we afklokten op 37.000”, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo. “Als deze trend zich voortzet, mogen we spreken van een superjaar. Aangezien het zwembad nog geopend is tot midden september, gaan het aantal bezoekers sowieso nog stijgen. De weersvoorspelling voor de komende tien dagen ziet er alvast goed uit. Of we het recordjaar van 55.000 zullen breken, valt nog af te wachten. Maar we stevenen alvast op een superjaar af.”

Lange rijen aan kassa’s

Ondanks de drukte in en rond het zwembad, hebben er zich volgens gedeputeerde Zelderloo en domeinbeheerder Sarah Staut nog geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Aan de kassa's van het zwembad vormen er zich soms wel lange files. Dat is vooral in de namiddag het geval. “Soms komen mensen hier om half vijf toe en die moeten we dan jammer genoeg ontgoochelen omdat er geen plaats is”, zegt Staut. “We geven hen de raad om de volgende dag terug te keren in de voormiddag. Het is best om zo vroeg mogelijk te komen, want soms zitten we vol. Onze maximumcapaciteit ligt op 3.000 bezoekers per dag en tijdens warme dagen als deze bereiken we die limiet bijna dagelijks. Vooral tijdens de weekenddagen. Dan ligt het grasveld rond het zwembad helemaal vol.”

Sommige bezoekers vragen zich af waarom het zwembad niet langer kan open blijven tijdens deze warme dagen. “Dat is praktisch niet haalbaar”, legt Staut uit. “Dan zou je met twee ploegen van redders werken, terwijl het nu al niet altijd gemakkelijk is om voldoende redders te vinden. Voor dit zwemseizoen is het gelukt, maar het is toch altijd zoeken. Bovendien moet er na de sluiting nog heel wat gebeuren, zoals het stofzuigen van het zwembad, de opruiming van de grasweide en het onderhoud van de gebouwen. Trouwens, we mikken vooral op gezinnen met kinderen. Dan is laat openblijven niet zo zinvol.”

De algemene bezoekerscijfers van het provinciedomein zien er ook goed uit. “We zijn sterk begonnen met een goede paasvakantie. En tijdens de zomervakantie hebben we ook al veel volk gehad”, zegt Zelderloo. “Van begin april tot nu waren er 180.000 bezoekers, ongeveer 35.000 meer dan op hetzelfde moment vorig jaar.”

Lastig voor planten in rotstuin

Door de hitte en de droogte hebben de planten in de recent gerestaureerde, beschermde rotstuin het wel moeilijk. “Het bedrijf dat het onderhoud doet, moet twee uur vroeger beginnen met sproeien. Nog voor zes uur 's morgens staan de personeelsleden hier. Het water dat ze gebruiken komt uit de kasteelvijver.”