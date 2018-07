Ajax tegen Standard in voorrondes Champions League? Rouches kunnen veel leren van heenmatch Nederlanders

Ajax heeft een uitstekende zaak gedaan in de tweede voorronde van de Champions League. De Amsterdammers wonnen voor eigen volk met 2-0 van Sturm Graz en trekken met een goede uitgangspositie naar Oostenrijk voor de terugwedstrijd.

Trainer Erik ten Hag speelde met een 4-3-3, maar liet wel toptransfers Dusan Tadic en Daley Blind op de bank. De elf die wel mochten starten waren: Andre Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Nicolás Tagliafico, Carel Eiting, Lasse Schöne, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres.

Ajax opende al na een kwartier de score via Ziyech, die zich ontpopte tot de draaischijf bij de thuisploeg. De Marokkaan kapte zich goed vrij en klopte doelman Jörg Siebenhandl met een punter: 1-0. Al ging die laatste wel niet helemaal vrijuit op de knal van Ziyech, maar dat kon de vreugde niet bedwingen in de Amsterdam Arena.

Waar is de VAR?

De Nederlanders hadden hun draai gevonden. Een streep van Huntelaar strandde spijtig genoeg op de paal en een geldig doelpunt van Neres werd afgekeurd voor buitenspel. Er is geen VAR aanwezig in de voorrondes van het kampioenenbal. Ajax bleef kansen creëren zonder ze af te maken. De Ligt stond moederziel alleen bij een vrije trap van Schöne, maar schoot naast. Neres miste daarna door de bal tegen zijn eigen been te schieten.

Na de pauze ging Ajax door op zijn elan, maar Siebenhandl redde knap op een kopbal van Huntelaar. Sturm Graz kreeg dan wel dé kans op de gelijkmaker. Na een miscommunicatie tussen Neres en Schöne kwam Fabian Koch alleen voor doel, maar de rechtsachter schoot naast. In zijn actie werd Koch wel geraakt door De Ligt. De bal ging echter niet op de stip, onterecht bleek uit de herhaling.

Aan de overkant werd wel een penalty gefloten na een fout op Neres. Schöne zette zich achter de bal en miste, maar trapte de rebound binnen: 2-0.

Geen derde goal

Ajax ging vol voor een derde doelpunten en kreeg opnieuw enkele uitstekende kansen met Tadic tussen de lijnen. Huntelaar vergat echter tot driemaal toe de netten te doen trillen. Ook Blind viel nog in en Huntelaar kreeg opnieuw een grote kans. De spits miste echter oog in oog met de Oostenrijkse doelman. Daardoor bleef de 2-0 op het bord. Een goede uitgangspositie voor de Amsterdammers, maar te weinig na een sterke partij. Standard heeft veel kunnen leren vanavond...

Alle uitslagen:

Dinsdag:

Astana (Kaz) - Midtjylland (Den) 2-1

CFR Cluj (Roe) - Malmö (Zwe) 0-1

PAOK (Gri) - Bazel (Zwi) 2-1

Dinamo Zagreb (Kro) - H. Beer-Sheva (Isr) 5-0

Shkëndija (Mac) - Sheriff (Mol) 1-0

Rode Ster Belgrado (Ser) - Suduva (Lit) 3-0

Legia (Pol) - Spartak Trnava (Slk) 0-2

Woensdag:

BATE Borisov (WRu) - HJK Helsinki (Fin) 0-0

Kukës (Alb) - Qarabag (Aze) 0-0

Ludogorets Razgrad (Bul) - Vidi (Hon) 0-0

Ajax (Ned) - Sturm Graz (Oos) 2-0

Celtic (Sch) - Rosenborg (Noo) 3-1