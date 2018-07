Promovendus Fulham doet nogmaals gek en haalt André Schürrle binnen

Fulham heeft zich woensdagavond verzekerd van de diensten van de Duitse flankaanvaller André Schürrle. De 57-voudig Duits international wordt de komende twee seizoenen gehuurd van Borussia Dortmund.

Voor de 27-jarige Schürrle wordt Fulham zijn tweede Engelse club na een weinig geslaagde passage bij Chelsea (2013-2015). In Duitsland speelde het jeugdproduct van Mainz voor Bayer Leverkusen (2011-2013), Wolfsburg (2015-2016) en Borussia Dortmund (2016-2018). Bij de Borussen kwam hij het voorbije seizoen tot 26 officiële duels (en drie goals).

Schürrle was met Duitsland aanwezig op de EK’s van 2012 en 2016 en het WK van 2014. In Brazilië kroonde de Mannschaft zich tot wereldkampioen. Schürrle was dat WK een belangrijke speler voor Duitsland. In de finale tegen Argentinië (1-0 nv) werd hij na 89 minuten naar de kant gehaald. Tijdens 1-7 zege in de halve finale tegen Brazilië scoorde hij als invaller nog twee keer.

Fulham, dat onze landgenoten Denis Odoi en Ibrahima Cissé onder contract heeft staan, promoveerde vorig seizoen naar de Premier League. De club verbaasde deze zomer door Jean Michaël Serri weg te kapen bij OGC Nice. Serri werd eerder gelinkt aan onder andere Arsenal en FC Barcelona.