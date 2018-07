Trump en Juncker sluiten wapenstilstand in handelsoorlog

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten dat de spanningen tussen Brussel en Washington, op het vlak van handel, moeten verlichten. Trump en Juncker ontmoetten elkaar woensdag in het Witte Huis. Een van de punten van dat akkoord is onder meer dat beide naar “nul douaneheffingen” willen gaan, met uitzondering voor de autosector.

Na maanden van bitse woordenwisselingen en wederzijdse tarief­verhogingen sloten Jean-Claude Juncker en Donald Trump een wapenstilstand.

Amerikaanse boeren en bedrijven mogen straks meer exporteren naar de EU, de VS beloven lagere tarieven. Trump verkreeg een toezegging dat Europa grotere hoeveelheden zal toelaten op zijn markt van Amerikaanse sojabonen, van LNG-gas en van medische apparatuur en farmaceutische producten.

Volgens de Amerikaanse president is de EU het ook eens dat het doel “0 procent aan tarieven en subsidies” moet zijn.

De escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en de Europese Unie is zo alvast voorlopig van de baan. Momenteel is alvast de uitbreiding van de Amerikaanse importheffingen op Europese auto”s van de baan, net zoals de Europese tegenmaatregelen.

Al bij aanvang van hun gesprek in het Witte Huis spraken Jean-Claude Juncker en Donald Trump al opvallend verzoenende taal. “Europa en de VS zijn geen vijanden, maar partners”, zei Juncker. “We moeten naar lagere handelstarieven, in plaats van ze te verhogen.”

De president herhaalde zijn klacht dat Amerika honderden miljarden dollars verliest aan de EU door Europese handelsbelemmeringen. Maar hij zei ook dat ze met de gesprekken iets goeds willen bereiken waar iedereen beter van wordt. “Wij willen een gelijk speelveld voor onze landbouwers, voor onze bedrijven, voor iedereen.”