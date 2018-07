Om de 3 dagen zwaar ongevalomdat verkeersborden niet duidelijk waren

Elke week gebeuren in ons land meer dan twee ongevallen met gewonden of doden door gebrekkige verkeerssignalisatie, bijvoorbeeld omdat een verkeersbord ontbreekt, beschadigd is of niet zichtbaar is. “En dat aantal is nog maar het topje van de ijsberg, omdat de politie de slechte signalisatie niet altijd opmerkt”, zucht mobiliteits­expert ­Johan De Mol (UGent).