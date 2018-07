Na overlijden van zesjarige Vic komt er een onderzoek: waarom was filter niet afgesloten?

Het openbaar ­ministerie in het Portugese Lissabon is een onderzoek gestart naar de dood van de 6-jarige Vic Wanzeele uit Zoersel. Het jongetje raakte vorige week gekneld in de filter van het zwembad van het vakantiehuis dat het Vlaamse gezin huurde.

“Het is duidelijk dat er geen dop op de filter zat, terwijl dat volgens de Europese regelgeving verplicht is”, zegt mama Ansie. “Voor ons is het duidelijk dat hier sprake is van nalatigheid. Wie de fout ook ­gemaakt heeft… Ik vind het dus normaal dat er een onderzoek komt. Al is het maar om andere kinderen te beschermen. Wij krijgen onze Vic er helaas niet meer mee ­terug.”

LEES MEER. Zesjarige jongen overleden na ongeval in zwembad op vakantie: “Zijn hartje is vanzelf gestopt met kloppen”

De familie Wanzeele maakte met hun zoontjes Vic en Jack (4) een 17-daagse tocht door Portugal. Een vakantievilla bij het natuurpark Azeitão was de laatste stop. Het gezin verbleef er samen met een bevriend koppel en hun twee kinderen. De mama van Vic keert vandaag naar België terug. Het lichaam van het jongetje werd nog niet vrijgegeven omdat er nog een autopsie moet gebeuren. Pas daarna kan een uitvaart worden voorbereid.