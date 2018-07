Belgen hebben massaal gegokt: 334.000.000 euro ingezet tijdens het WK Voetbal

Het WK voetbal was niet alleen een succes voor de Rode Duivels. Ook de goksector ­beleefde hoogdagen. Liefst 300.000 Belgen sloten online een weddenschap af, vooral twintigers. De helft van hen had dat nooit eerder gedaan. Gemiddeld zetten ze 673 euro in. Dat blijkt uit een rapport van de Kansspelcommissie.

Zet een mega-evenement als het wereldkampioenschap voetbal mensen ertoe aan te gokken? Nu het stof is gaan liggen, is het antwoord duidelijk ‘ja’. De Kansspelcommissie heeft de gegevens opgevraagd bij de 23 gok­bedrijven die in ons land een erkenning hebben voor sportweddenschappen. Daaruit blijkt dat vooral het online gokken enorm heeft gepiekt. Ter ­vergelijking: via de ­gokwebsites hebben de ­Belgen in die periode 200 miljoen euro ingezet, tegenover 130 miljoen in de gokkantoren en krantenwinkels. Vooral rond de wedstrijden van de Rode Duivels gingen de bedragen de hoogte in.

Duivelskoorts, gokkoorts

Niet alleen de bedragen piekten door het WK, ook het aantal gokkers steeg hierdoor sterk. Zo hebben 150.000 van de 300.000 onlinespelers zich pas tijdens het wereldkampioenschap voor de eerste keer geregistreerd. Een deeltje komt vermoedelijk van spelers die zich op meerdere websites registreren, maar we kunnen wel stellen dat ongeveer de helft nieuwe spelers waren. “Op twee momenten was er een opvallend sterke stijging van het aantal nieuwe registraties”, aldus de Kansspelcommissie. “Op de eerste dag van het WK en op de dag van de halve finale van de Rode Duivels.”

Wanneer het over het profiel van de sportgokker gaat, dan is een meerderheid een man, en opvallend: de jongste spelers (18 tot 30 jaar) zijn het best vertegenwoordigd. Het gemiddelde bedrag dat ze tijdens het WK online hebben ingezet, is 673 euro. De ­gemiddelde winst is – uiteraard – een stuk lager.

Smaak te pakken

In een reactie maakt het Vlaams expertisecentrum ­Alcohol en andere Drugs (VAD) zich zorgen over dit WK-effect. “Vooral voor jongeren kunnen sportweddenschappen een eerste stap zijn naar andere vormen van gokken, zoals online casino’s”, zegt directeur Marijs Geir­naert. “Sport sluit veel meer aan bij de leefwereld van jongeren dan casino’s, waardoor ze gemakkelijker de stap zetten. Zolang dat beperkt blijft tot één gokje af en toe kan dat geen kwaad. Maar het risico is dat ze de smaak te pakken krijgen en op zoek gaan naar andere vormen van gokken.”

Voorlopig zijn er geen ­betrouwbare cijfers over gokverslaving in ons land, maar hulpverleners maken zich er wel steeds meer zorgen over. “Dat komt door de opkomst van het online gokken”, zegt Geirnaert. “Tegelijk is het ­beangstigend hoe de goksector een normale sector is ­geworden. De bedrijven kunnen gewoon reclame maken, ze zijn aanwezig in het straatbeeld. Daar is geen enkel ­taboe meer rond.”

Niet zo erg als Britten

Al is de Kansspelcommissie minder verontrust. Zij besluit in haar rapport dat de Belgen “niet massaal” aan het gokken slaan. “Ter vergelijking: in Groot-Brittannië is er sprake van 7 miljoen spelers op een bevolking van 66 miljoen inwoners”, aldus de Kansspelcommissie. Volgens haar is dat dankzij de inperkende maatregelen die ze in ons land heeft ingesteld, zoals een verbeterd identificatiesysteem en de vrijwillige uitsluiting van gokkers om ze ­tegen zichzelf te beschermen.

Enkel cijfers op een rij

■ ONLINE: Totaal aantal spelers: 302.862

■ Van wie: 150.127 nieuwe spelers

■ Totale inzet: 203.990.253,91 euro

■ Totale uitbetaalde winst: 177.622.543,83 euro

■ Gemiddelde inzet per speler: 673,5 euro

■ Gemiddelde winst per speler: 586,4 euro

OFFLINE: Totaal aantal tickets: 10.019.103

■ Totale inzet: 130.129.362,04 euro

■ Totale uitbetaalde winst: 111.355.108,79

■ Inzet per ticket: 12,9 euro

■ Winst per ticket: 11,1 euro

Geens wil gokreclame aan banden leggen

Tegen het einde van dit jaar moeten er nieuwe regels komen voor gokreclame. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vorige maand in het parlement aangekondigd. Zo zou er tijdens wedstrijden op tv geen gokreclame meer ­getoond mogen worden, net als een kwartier voor en na de wedstrijden. Ook zou er op shirts van jongeren geen zulke reclame meer mogen ­komen. Ten slotte wil Geens een ­wekelijkse limiet van 500 euro ­opleggen voor online gokken.

“Op zich geen slechte maatregelen”, zegt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD). “Maar dat is natuurlijk maar een klein deel van het verhaal. De goksector is intussen al overal ingeburgerd. De hele voetbalcompetitie draait op geld van die sector. Elke voetbalploeg uit eerste klasse wordt wel op een of andere manier door een gokbedrijf gesponsord.”

Geirnaert pleit voor een ingrijpende, maar volgens haar noodzakelijke maatregel: een minimumleeftijd van 21 jaar. “Om de jongeren te beschermen”, zegt ze.