Ondanks code oranje: we verbruiken 20 procent méér water

Ons waterverbruik is sinds de alarmberichten over droogte en waterschaarste nog niet gedaald. “Het ligt nog altijd 20 procent hoger dan op gewone zomerdagen”, zegt Jan Dhaene van de Droogtecommissie.

1,36 miljoen kubieke meter leiding­water per dag hebben we de afgelopen week verbruikt. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij. “Dat is nog altijd 20 procent hoger dan normaal op een zomerdag”, zegt Jan Dhaene van de Droogtecommissie.

En dat terwijl al weken wordt gezegd dat we spaarzaam moeten zijn, en ondanks de sproeiverboden die zijn uitgevaardigd. “De grote piek in verbruik is afgezwakt”, zegt Dhaene. “Sindsdien is het niet meer echt gestegen en niet echt gedaald. Dat is logisch: veel regenwaterputten zijn uitgeput, dus schakelen mensen over op leiding­water. Aan de kust piekt het verbruik ook, maar dat komt omdat daar zoveel volk bijeenzit.”

De politie moet controleren op al die sproeiverboden. “We doen dat tijdens onze gewone patrouilles”, zegt Nicholas Paelinck van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. “Boetes zijn er bij mijn ­weten nog niet uitgeschreven. De mensen die we aanspreken, geven bijna altijd onmiddellijk gehoor aan wat we vragen.”