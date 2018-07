Hete zomer kan tot 2.500 doden eisen (en lang niet alleen bij bejaarden)

Het was al zo warm, maar vanaf vandaag draait het kwik echt dol en gaan we naar temperaturen tot 38 graden en een hittegolf die mogelijk tot een stuk in augustus duurt. Een vergelijkbare hete ­zomer, die van 2003, leidde tot 2.500 extra overlijdens in ons land. “Ook de hitte van nu zal ­zeker levens eisen”, klinkt het bij het federaal onderzoekscentrum Sciensano.

Sinds een paar dagen doet hij het weer: Frank Deboosere neemt een flinke slok water aan het einde van zijn weer­bericht. “Het is nog altijd het beste en duidelijkste middel om mensen te waarschuwen dat ze hun voorzorgen moeten nemen tegen de hitte die eraan komt”, zegt hij. Want het was al warm – sinds 13 juli is het al elke dag 25 graden of meer – maar nu pas wordt het echt bloedheet.

“Vandaag en morgen gaan we naar pieken van 37, 38 graden”, zegt weerman David Dehenauw. “Dit weekend koelt het even wat af, met mogelijk hier en daar onweer, maar daarna gaan we wéér naar temperaturen tussen 25 en 30 graden. De zomer van 2018 is niet kapot te krijgen: tot 6 augustus blijft het zeer warm.”

Blijven fietsen of joggen

Komt die voorspelling uit, dan hebben we te maken met een hittegolf van meer dan veertien dagen. Dan moeten we al terug naar hete zomers als die van 2003 en 2006 om te vergelijken. De hitte en de hoge ozonconcentraties in de lucht hadden toen een enorme impact op de sterftecijfers, zo blijkt uit cijfers van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid.

In de zomerperiode (van eind mei tot eind september) van 2003 vielen in ons land door de hitte 2.494 doden méér dan gemiddeld. 2006 kostte aan 2.245 meer mensen het leven. Ter vergelijking: in de “slechte zomer” van 2005 waren er 307 overlijdens minder dan verwacht.

“De oversterfte tijdens zulke hete zomers doet zich vooral voor bij 65-plussers die al verzwakt ­waren”, zegt Katrien Tersago van Sciensano. “Het jaar nadien zijn er dan vaak minder sterfgevallen: de zwakste personen sterven dus eerder door de hitte. Maar voor alle duidelijkheid: het zijn niet alléén bejaarden. Er zijn ook jonge mensen die denken dat ze die hitte wel aankunnen en bijvoorbeeld de hele ­namiddag blijven fietsen of joggen. Dat legt veel druk op je hart. Mensen die in de stad wonen, lopen ook meer risico dan die op het platteland. Het beton en de verharding verhinderen dat het ’s nachts afkoelt in stedelijke gebieden, waardoor je daar warmte-eilanden krijgt.”

Vorig jaar was er een korte piek van extreme hitte op 22 en 23 juni, en die leidde tot liefst 109 extra sterfgevallen in één dag, in alle leeftijdscategorieën. “De oversterfte was toen percentagewijs zelfs groter bij mensen jonger dan 64 dan bij bejaarden”, zegt Tersago. “De preventiemaatregelen gelden dus voor iedereen.”

En die zijn: veel water drinken. “En lichte kledij dragen”, zegt Marleen van Dijk van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Je sportactiviteiten op de koelere momenten van de dag doen. En een lauwe douche of voetbad nemen.”

¦ 2003

Hittegolf van 14 dagen

2.494 meer overlijdens

¦ 2006

Hittegolfvan 25 dagen(4 in juni, 21 in juli)

2.245 meer overlijdens

¦ 2010

Hittegolf van 7 dagen

2.313 meer overlijdens