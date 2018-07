Advocaat en tolk lichten overheid op voor honderdduizenden euro’s

Afsnee / Gent - De Gentse advocaat ­Stany B. en een tolk Tsjetsjeens moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het jarenlang oplichten van de Belgische Staat. De twee zouden gesjoemeld hebben met formulieren, waardoor de tolk tussen de 300.000 en 800.000 euro uitbetaald zou zijn voor niet-gepresteerde uren. “Dat is een stapel papier van tientallen centimers dik. Vreemd dat niemand dit eerder opmerkte.”

Ze hadden volgens insiders “een veel te goede relatie”. En ze streken verdacht hoge bedragen op. Dus ging de politie eens in hun papieren snuisteren. Wat ze vonden, tartte alle verbeelding. De Gentse advocaat Stany B. en zijn tolk zouden jarenlang een bloeiend handeltje opgezet hebben om de Belgische Staat op te lichten.

Hun werkwijze was telkens dezelfde. Wanneer een anderstalige bij een advocaat te rade gaat of een pro-Deoadvocaat toegewezen krijgt, heeft die recht op een tolk. De gepresteerde uren van die tolk worden ingevuld op een kostennota, die dan door de dienst Tolkenvergoeding wordt uitbetaald. Door de formulieren jarenlang te vervalsen, zou de tolk tussen de 300.000 en 800.000 euro onterecht verdiend hebben, geld dat van de belastingbetaler komt.

Vervalste formulieren

“Het gaat om honderden formulieren, die jaren aan een stuk verkeerd ingevuld zijn”, klinkt het bij bronnen dicht bij het onderzoek. “Onbegrijpelijk dat niemand die fraude sneller opmerkte, want alles samen is dat een stapel papier van tientallen centimers dik.”

Het waren echter niet de dikke stapels papier, maar de grote bedragen die argwaan wekten. Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB), dat pro-Deoadvocaten aanstelt, diende uiteindelijk een klacht in, waarna het parket een onderzoek opstartte. Onlangs besliste de raadkamer dat de twee zich op 17 september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor schriftvervalsing.

Cliënten in ruil

De geviseerde advocaat Stany B. schreeuwde begin vorig jaar, toen hij politie over de vloer kreeg, nog zijn onschuld uit. “Ik ben gerold door iemand die ik vertrouwde”, liet hij optekenen. “Ik heb zijn kostennota’s altijd ingevuld en ondertekend, maar die smeerlap heeft zijn gepresteerde uren nadien aangepast.” Maar ook hij wordt door het parket voor de rechter gedaagd op verdenking van de valsheid in geschrifte.

“Dat kan moeilijk anders”, aldus een hooggeplaatste bron. “Uiteraard wist hij van de hele zaak. In ruil voor de formulieren ronselde de tolk heel wat nieuwe cliënten.”

Dat Stany B. op korte tijd zo’n uitgebreid cliënteel uitbouwde, deed veel advocaten de wenkbrauwen fronsen. Soms stonden de vluchtelingen uit onder meer Armenië, Rusland en Georgië letterlijk in een lange rij aan te schuiven aan zijn advocatenkantoor.

Stany B. zelf was gisteren niet te bereiken voor commentaar. Bart Vantieghem, de advocaat van de tolk, wilde ook weinig kwijt. “Op 17 september is het openbare zitting. Daar zal ik over de zaak spreken, eerder niet.”