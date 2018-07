Onze reporter sprak met zij die ontsnapten aan het inferno: “Ik ben dokter, maar toch heb ik een man achtergelaten”

Oorlogsgebied. Zo noemen reddingswerkers het door bosbranden zwaar getroffen Mati. Wie in het Griekse dorpje aan de dood ontsnapte, beseft hoe het geluk – en een verschil van soms luttele ­seconden – aan zijn zijde stond. Maar er is ook het diepe verdriet. Om de 76 doden, de meer dan 180 gewonden en de 30 vermisten. Een man heeft nog niks gehoord van zijn ouders en zijn tweelingdochters. “Maar we hebben hier nog geen levende ziel kunnen redden”, klinkt het bij de hulpverleners.