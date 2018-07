Een derde van de films in de cinema’s zijn prequels of sequels: hoe komt dat?

Dertien van de dertig films die deze week in Kinepolis Antwerpen op de affiche staan, zijn sequels. Vervolgfilms dus. En dat is verre van een Belgisch fenomeen. Afgelopen weekend is in de VS een nieuw record gebroken: acht van de tien best scorende films waren sequels. Hoe dat komt? “Een gebrek aan echte filmsterren en de Chinese markt die openging.”