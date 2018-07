Matz Sels trekt voor 4 miljoen euro en riant loon van Newcastle naar RSCA, maar wel de Franse versie

Matz Sels (26) staat op het punt om Newcastle te ruilen voor RCSA. Neen, niet RSCA, maar Racing Club de Strasbourg Alsace, de nummer 15 uit Frankrijk. Sels zelf vertoefde al in Frankrijk en heeft een persoonlijk akkoord met de Franse club voor een contract voor vier jaar. Strasbourg moet de laatste details met Newcastle wel nog uitklaren, maar dat leek niet onoverkomelijk. De transferprijs voor de Rode Duivel bedraagt zo’n 4 miljoen euro.

Dat een kleine Franse ploeg als Strasbourg zo veel kan betalen en Matz Sels een riant loon kan bieden, is niet zo verwonderlijk. In mei werd in Frankrijk een nieuw tv-contract onderhandeld: de tv-rechten voor de Ligue 1 werden verkocht voor maar liefst 1,15 miljard euro. Miljoenen daarvan vloeien naar de clubs en dus kunnen ook de kleinere Franse teams nu concurreren met Belgische topteams om spelers te halen.

Paars-wit huurde Sels vorig seizoen van Newcastle en had hem graag definitief overgenomen. Met de keeper was er een persoonlijke overeenkomst voor vijf seizoenen, maar finaal bleek de operatie te duur voor Anderlecht. Newcastle wilde een groot deel van de 6 miljoen die ze zelf betaalden aan AA Gent voor Sels terug, zelfs al had de doelman in Noord-Engeland geen enkele toekomst meer. Sels was er gedegradeerd tot vierde keeper en zal blij zijn dat hij in Frankrijk aan een nieuwe toekomst kan beginnen.