Clement wil van geen onderschatting weten in voorronde Europa League: “We gaan geen vijftien kansen krijgen”

Zelfs bij dik dertig graden mag het Luxemburgse Fola Esch vanavond niet meer dan een opwarmertje zijn in de Europese campagne van RC Genk. “Maar dan moeten we wel doen wat we moeten doen”, verwittigt coach Philippe Clement.

Buducnost Podgorica. Om het gevaar van de onderschatting te bezweren, viel de naam van de Montenegrijnse club de voorbije dagen in de Genkse kleedkamer minstens even vaak als die van Fola Esch.

Philippe Clement heeft het verhaal alleen van horen zeggen, maar in de Genkse spelersgroep lopen nog genoeg spelers rond die zich de zucht van verlichting van twee jaar geleden maar al te goed herinneren. Racing Genk gaf in de tweede voorronde van de Europa League een 2-0-voorsprong prijs in Montenegro, zag Kumordzi rood pakken en overleefde pas in extremis een penaltythriller.

“Was het daar misgelopen, dan was van de fantastische campagne die pas in de kwartfinales eindigde geen sprake geweest”, vertelde Clement aan zijn spelers. “Wij tonen respect voor Fola. Ik ben ze twee weken geleden ook zelf gaan bekijken in hun heenmatch tegen Pristina. Het is een goed georganiseerde ploeg met bepaalde kwaliteiten. We moeten gefocust zijn, een hoog tempo ontwikkelen, precies zijn in de passing en vooral efficiënt met onze kansen omspringen, want we gaan geen vijftien kansen krijgen.”

Lekker weertje

Eén van de hoofdrollen is bijgevolg alweer weggelegd voor maestro Alejandro Pozuelo, die zich tijdens de voorbereiding een ware aanvoerder toonde. Zowaar ook naast het veld. Alsof de Andalusische hitte hem een thuisgevoel gaf in Genk en alle transfergeruchten uit de wereld heeft geholpen.

“Je kan in het voetbal onmogelijk te ver vooruitkijken”, zei Pozuelo glimlachend. “Daardoor kan je niks uitsluiten. Maar ik voel me hier erg goed. Dat heeft niet alleen met het lekker weertje te maken. Ik voel me gewaardeerd door de supporters. Maar ook de trainer speelt daarin een cruciale rol. Hij geeft me respect en vooral verantwoordelijkheid.”

Waarna Pozuelo zelfs begon over… Podgorica. “Reken er maar op dat we die match niet vergeten zijn. Ik zat toen in de tribune, maar weet hoe zwaar het was. We willen opnieuw matchen spelen tegen ploegen als Bilbao, Celta de Vigo en Sassuolo. Daarom zal de focus tegen Fola optimaal zijn.”