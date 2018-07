CLUBNIEUWS. AA Gent-doelman heeft een wens, Anderlecht een nieuwe teammanager en Cercle problemen

Nog één keer slapen en dan gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. Het is dus druk bij de Belgische eersteklassers. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Coosemans: “Hopelijk sta ik vrijdag in doel”

Yves Vanderhaeghe liet nog niet in zijn kaarten kijken: de Gentse coach gunde maandag zowel Yannick Thoelen als Colin Coosemans 45 minuten speeltijd. Na afloop bekende Coosemans dat hij toch al rekening houdt met een eerste basisplaats op Standard. “Zo’n openingswedstrijd is steeds een bijzonder duel, een voorbereiding blijft altijd wat aftasten. Hopelijk sta ik in doel. We hebben in Gent heel wat prima doelmannen.” Coosemans kwam deze zomer over van KV Mechelen met het oog op een mogelijk vertrek van WK-ganger Lovre Kalinic. Die geniet voorlopig nog even van enkele weken vakantie. (ssg)

ANDERLECHT. Colpaert nieuwe teammanager

Anderlecht heeft een nieuwe teammanager. Tom Colpaert, momenteel assistent bij Roeselare, komt op 1 augustus over en zal teammanager Gunter Vanhandenhoven bijstaan. Colpaert is een ex jeugd-speler van RSCA en een goeie vriend van clublegende Pär Zetterberg met wie hij nog samenspeelde. Hij komt op voorspraak van Luc Devroe, die hem nog kent van bij Roeselare.

Ook Johan Plancke – vroeger CEO van Roeselare –komt naar paars-wit. Hij was bij KV Oostende twee maanden de rechterhand van sportief manager Hugo Broos, maar wordt dat nu van Devroe.

Nog in Oostende circuleren ook steeds meer geruchten dat Marc Coucke zijn vriend en bouwheer Bart Versluys zou willen inschakelen bij paars-wit. Coucke heeft 50 procent van de aandelen van het bouwbedrijf. Bij KVO vrezen ze alleszins dat de naam van hun stadion – de Versluys Arena – zal vervallen en dat ze dan een nieuwe stadionsponsor zullen moeten zoeken. Bart Versluys zelf verzekerde ons deze week echter: “Wat betreft de Versluys Arena in Oostende hebben we een contract voor vijf jaar en dat respecteren we.” (jug)

ANTWERP. Nog steeds zonder Buta

De Antwerp-kern werkte gisteren een veldtraining af. Dat gebeurde nog steeds zonder Buta, die nog enkele weken individueel revalideert met de kinesisten. Met Batubinsika gaat het nu wel de goede kant op. Wanneer de centrale verdediger zijn heroptreden maakt, is evenwel nog niet duidelijk. Ghandri, Bernier, Kakudji en Lathouwers speelden met de beloften. (thst)

CERCLE. Opdoffer: Cardona out met spierscheur

Goed en slecht nieuws voor Cercle. Eerst het goede: de nieuwkomer kon Hoggas, Tormin en Omar weer begroeten op training. Ze speelden mee in een shadow game in de loden hitte. Lusumba trainde nog apart, voor hem komt de match van zaterdag nog te vroeg. Slecht nieuws van Irvin Cardona. De topaanvaller in wording liep een scheurtje op en is onbepaalde tijd out. Cardona mist zeker de start van het seizoen. Een probleem, want met Tormin, Bruno en De Belder zijn er nu slechts drie aanvallers beschikbaar. (kv)

CLUB BRUGGE. Nakamba traint buiten, transfertargets blijven binnen

Goed nieuws voor Club Brugge: Marvelous Nakamba maakte gisteren zijn rentree op het trainingsveld. De Zimbabwaan kampt met een knieblessure en trainde een eerste keer individueel, maar sluit misschien deze week aan bij de groep. Spelen tegen Eupen doet hij zondag waarschijnlijk niet, want de middenvelder kwam tijdens de voorbereiding nog geen minuut in actie. Ook Dennis en Mata trainden individueel, net als Mechele. Hij liep opnieuw rondjes en blijft twijfelachtig voor zondag.

Opvallend waren vooral de afwezigen gisteren. Zowel Diaby, Limbombe, Refaelov als Wesley liet zich niet zien. Ook Denswil trainde niet. Volgens Club lag de reden van hun afwezigheid niet bij een transfer, maar wel bij hun individueel programma. Vandaag of morgen sluiten ze dus waarschijnlijk opnieuw aan, al liet Leko al doorschemeren dat hij op Diaby, Limbombe en Refaelov momenteel geen beroep doet wegens transferbeslommeringen. (jve)

GENK. Nog steeds zonder Paintsil

Paintsil ontbreekt omdat hij op training nog iets te veel hinder ondervond van zijn enkelblessure. Ingvartsen en Screciu trainden opnieuw deels met de groep maar voor hen komt de wedstrijd te vroeg. Ook Wouters, die de training oversloeg, is out met een spierblessure. Het is koffiedik kijken welk team Clement vanavond aan de aftrap brengt. (mg)

KV KORTRIJK. Hines-Ike komt verdediging versterken

Kortrijk zal zich eerstdaags versterken met Brendan Hines-Ike. De 23-jarige centrale verdediger komt uit voor het Noorse Örebro en speelde vorig jaar 18 wedstrijden voor zijn club. Ook op de rechtsachter komt er versterking bij. Petar Golubovic is een Servische vleugelback, die uit de jeugd van AS Roma komt. Hij speelde vorig seizoen 35 wedstrijden voor het Italiaanse Novara Calcio in de Italiaanse tweede klasse. (gco)

LOKEREN. Tirpan twijfelachtig voor openingsmatch

Anwinst Mickaël Tirpan (foto) is twijfelachtig voor de openingsspeeldag van aanstaande zondag tegen RC Genk. De 24-jarige rechtsachter sukkelt met de schouder. Zijn toestand wordt dagelijks geëvalueerd. Joher Rassoul heeft last van de knie en is dit weekend niet inzetbaar. Tot slot verloopt de revalidatie van Tracy Mpati voorspoedig. De flankverdediger zit op schema en moet binnen twee à drie maanden opnieuw fit zijn. (whb)

STVV. Endo en Sankhon gearriveerd

De Japanse international Wataru Endo (foto) en Ibrahima Sankhon zijn gisteren allebei in Sint-Truiden aangekomen. Zij doen vandaag hun medische testen. Volgende week staan ze helemaal ter beschikking van Marc Brys. Een andere Japanner, Takahiro Sekine, trainde gisteren voluit mee. Hij ondervond geen hinder meer van zijn blessure. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Tekent Italiaanse spits vandaag?

Francesco Forte(foto, 25) is op weg naar Waasland-Beveren. De Italiaanse aanvaller van topclub Inter Milaan zakt vandaag met zijn makelaar af naar de Freethiel om de laatste details af te ronden. Als hij ook slaagt voor zijn medische testen, ligt er in het Waasland een contract voor drie seizoenen klaar voor hem. Forte werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan clubs uit de Serie B en C. Vorig seizoen maakte hij zes doelpunten in 31 wedstrijden in het shirt van Spezia Calcio. (who)