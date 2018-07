Huis volledig uitgebrand in Bever

Bever - Het woonhuis van een boerderij in de Kamstraat in Bever is afgelopen nacht volledig uitgebrand.

Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kon wel voorkomen dat een aanpalende schuur mee opging in de vlammen. De brand ontstond omstreeks 23 uur ‘s avonds. Voorlopig is het nog niet geweten hoe de brand is kunnen ontstaan, dat zal een brandexpert later vandaag onderzoeken. Er raakte niemand gewond, maar de materiële schade is enorm. De brandweer zal nog een hele nacht moeten nablussen.