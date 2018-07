Geen medaille voor militairen die tussenbeide kwamen op 22/3

De militairen die tussenbeide kwamen bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016, krijgen geen medaille voor moed en zelfopoffering van defensie of van het Carnegie Hero Fund. De aanvraag die ze daarvoor zelf indienden, werd afgewezen door de staf van defensie.

In totaal dienden een veertigtal militairen een aanvraag in. Van hen waren er 29 aanwezig op Brussels Airport en 7 in metrostation Maalbeek tijdens de aanslagen van 22 maart. Daarnaast hadden ook graag drie militairen die op 20 juni een terrorist met een bom in Brussel-Centraal hadden geneutraliseerd, en drie militairen die op 25 augustus 2017 hadden opgetreden tijdens een terreurincident in de hoofdstad, een medaille gekregen. Dat schrijft La Dernière Heure, dat ook geciteerd wordt in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

“Het werk van het leger die dag was uitzonderlijk, maar alle militairen zouden hetzelfde gedaan hebben”, verdedigt persofficier van defensie, Alex Claesen, de beslissing. Daarnaast wil defensie zo vermijden dat er een “heldencultus” ontstaat. “Alle militairen die aan de missie ‘Operation Vigilant Guardian’ (waarbij militairen sinds 2015 op straat patrouilleren, red.) hebben deelgenomen, hebben een herdenkingsmedaille gekregen, maar we willen geen onderscheid maken tussen hen. Ze hebben allemaal buitengewoon werk geleverd.”