Ronaldo of de roots van Nainggolan? Nee, Indonesiërs kiezen voor deze tenenkrullende reclame voor Serie A

De Serie A heeft heel wat troeven en lijkt stilaan de kloof te dichten met voetballanden als Engeland of Spanje. En dus werd ook in Indonesië de Italiaanse competitie weer opgenomen in het tv-aanbod. Troeven genoeg, denk maar aan de komst van Ronaldo bij Juventus of de Indonesische roots van Radja Nainggolan. Toch besloten ze het in een commercial over een totaal andere boeg te gooien. Met een tenenkrullend resultaat. Benieuwd of dit zal werken...