“Ontploffing bij Amerikaanse ambassade in Peking”

Bij de Amerikaanse ambassade in Peking heeft zich donderdag een ontploffing voorgedaan. Dat melden getuigen. De politie heeft de site, die sowieso al sterk beveiligd is, verder afgesloten. Volgens de eerste berichten zouden er geen slachtoffers zijn gevallen.

De ontploffing gebeurde in de wijk Chaoyang. Die is nog steeds helemaal afgesloten

#??#????????????????An explosion was reported near the US Embassy in Beijing on Thursday, Reuters reported. pic.twitter.com/IRxWDstfbw — Sonny yang (@553282933Yang) 26 juli 2018

Volgens staatskrant Global Times zou het niet om een ontploffing gaan, maar om een vrouw die zichzelf in brand wilde steken, meldt Reuters. Andere bronnen melden dat de vrouw die zichzelf in brand stak, eerder gebeurde dan de ontploffing. Het is nog niet duidelijk of de twee incidenten met elkaar hebben te maken.

De ambassade is volgens CNN een van de best beveiligde ter wereld. De ambassade zelf heeft nog geen commentaar gegeven.