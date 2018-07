Oorlog over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen blijft duren: Republikeinen willen plaatsvervangend justitieminister afzetten

Verschillende Republikeinse parlementsleden hebben een resolutie ingediend om de plaatsvervangende minister van Justitie, Rod Rosenstein, af te zetten. Dat zegt parlementslid Mark Meadows woensdagavond via Twitter. Na aanhoudende kritiek op Rosenstein door president Donald Trump escaleert het conflict over het Rusland-onderzoek in de VS zo verder.

Meadows beschuldigde de minister van Justitie er onder meer van het Congres informatie onthouden te hebben en zich aan zijn toezicht onttrokken te hebben. Onder Rosensteins leiding onderzoekt speciaal aanklager Robert Mueller onder meer of Trumps campagneteam afwist van Russische inmenging in de VS-verkiezingen van 2016.

I just filed a resolution with @Jim_Jordan and several colleagues to impeach Rod Rosenstein. The DOJ has continued to hide information from Congress and repeatedly obstructed oversight--even defying multiple Congressional subpoenas.



We have had enough. — Mark Meadows (@RepMarkMeadows) 25 juli 2018

De Washington Post berichtte dat de groep rond Meadows ervan afzag om een onmiddellijke stemming over de resolutie af te dwingen, en de Republikeinen zo een dilemma bespaart. Leidende Republikeinen distantieerden zich al van eisen naar een afzetting van Rosenstein. Trump noemde het Rusland-onderzoek al herhaaldelijke als een “heksenjacht”.

Kort voor Trumps top met Kremlinbaas Vladimir Poetin in Helsinki vorige week, klaagde Mueller twaalf vermoedelijke hackers van de Russische militaire geheime dienst GRU aan. Bij de top wekte Trump twijfel op of hij de bevindingen van de geheime diensten van de VS gelooft. Zij stelden vast dat Rusland zich in de verkiezingen heeft ingemengd. Na hevige kritiek trok Trump zijn staart in.