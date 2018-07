Spektakel in Champions Cup: Manchester City verliest van Liverpool, Denayer enige Belg in actie

Woensdagavond vonden in de Verenigde Staten vijf wedstrijden plaats in het kader van de International Champions Cup, een reeks vriendschappelijke voetbalwedstrijden tussen Europese topclubs. Jason Denayer verloor met Manchester City van Liverpool.

Leroy Sané bracht Manchester City in East Rutherford na 57 minuten 1-0 voor maar Liverpool kwamen zes minuten later langszij via Mohamed Salah. In de slotfase besliste Sadio Mané de partij vanop de stip in het voordeel van Liverpool. Denayer kreeg van Pep Guardiola een basisplaats achterin. Hij werd aan de rust gewisseld voor Cladio Gomes. Kompany en De Bruyne (City) genieten net als Mignolet (Liverpool) nog van vakantie na het WK.

Foto: Photo News

Juventus haalde het in Philadelphia met 2-0 van Bayern München. Andrea Favilli (32., 40.) maakte beide goals voor de Italiaanse kampioen, die het nog zonder aanwinst Cristiano Ronaldo moet doen. Bij Bayern viel Javi Martinez uit met een blessure aan de rechterknie, maar volgens coach Robert Kovac “is er niets kapot”.

Foto: USA TODAY Sports

Benfica versloeg Borussia Dortmund in Pittsburg na strafschoppen met 4-3. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Maximilian Philipp bracht met twee goals kort na elkaar (20., 22.) de Duitsers op voorsprong, maar Benfica kwam langszij via André Almeida (51.) en Alfa Semedo (69.). In de penaltyserie trapte Eduardo Salvio de beslissende elfmeter binnen. Het doel van de Portugezen werd verdedigd door de Belgisch-Servische keeper Mile Svilar (ex-Anderlecht).

Foto: AFP

Tottenham, ook zonder zijn Rode Duivels, was in San Diego een maat te groot voor AS Roma. De Italianen kwam wel vroeg op voorsprong via Patrik Schick (3.) maar de Spurs boekten toch een vlotte zege dankzij treffers van Fernando Llorente (9., 18.) en Lucas Moura (28., 44.).

Foto: USA TODAY Sports

In het duel tussen Manchester United en AC Milan in Carson stond het na de reguliere tijd 1-1. Alexis Sanchez (12.) bezorgde de ploeg van Mourinho de voorsprong maar Suso (15.) maakte al snel gelijk. De strafschoppen werden een thriller waarin ManU uiteindelijk met 9-8 won. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira speelde de volledige wedstrijd op het middenveld van de Red Devils, die het nog zonder Fellaini en Lukaku doen.