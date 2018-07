Bekendmaking resultaten Pakistaanse verkiezingen uitgesteld door technisch probleem

De bekendmaking van de resultaten van de verkiezingen in Pakistan wordt uitgesteld vanwege een technisch probleem. Dat melden de Pakistaanse verkiezingsautoriteiten. Ze ontkennen ook dat er fraude in het spel was bij de verkiezingen, zoals verschillende politieke groepen beweren.

“Het uitstel komt er omdat het Result Transmission System (RTS) is gecrasht”, aldus de secretaris van de Pakistaanse verkiezingscommissie. RTS is een app die voor de eerste keer gebruikt werd om stemmen uit te brengen en de resultaten door te geven van meer dan 85.000 stembureaus.

Volgens de secretaris zit er geen complot achter het uitstel, en zal de commissie zich buigen over de klachten van de politieke partijen. Woensdag al noemden verschillende grote politieke groepen de verkiezing een schijnvertoning. De partij van de voormalige premier Nawaz Sharif, die in de gevangenis zit, beschuldigde het leger van manipulatie.

Volgens officieuze voorlopige resultaten die door de lokale media werden verspreid, heeft de partij Tareek-e-Insaf (PTI) van de voormalige sportster Imran Khan het hoogte aantal stemmen behaald. De partij zou door het leger gesteund worden. De PML-N van Sharif zou tweede eindigen.

In totaal waren 105 miljoen mensen geregistreerd om hun stem uit te brengen voor de 849 zitjes in de nationale en regionale parlementen. Elfduizend mensen hadden zich kandidaat gesteld. De officiële opkomst voor de verkiezingen is nog niet bekend, maar volgens de lokale media zouden veel mensen hun stem hebben uitgebracht.

In de Pakistaanse stad Quetta voerde terreurgroep Islamitische Staat woensdag een aanslag uit bij een stembureau. Daarbij vielen meer dan dertig doden.