Water van ingestorte dam in Laos overstroomt naburig Cambodja: zeventien dorpen verslonden

Het water van de stuwdam die maandag instortte in Laos, waardoor dorpen onderliepen en 130 inwoners vermist raakten, heeft ondertussen het naburige Cambodja bereikt. Zeventien dorpen zijn verslonden door het water en duizenden bewoners zijn ontheemd. Dat zegt Men Kong, de woordvoerder van de provincie Stung Streng.

“We hebben 5.600 dorpsbewoners geëvacueerd omdat hun huizen ondergelopen zijn”, zei de woordvoerder, die geen gewag maakte van doden of vermisten. De Cambodjaanse autoriteiten, die zondag parlementsverkiezingen organiseren, verwachten dat het water nog zal stijgen en dat er nog gebieden moeten ontruimd worden.

Er zijn in totaal 131 personen vermist geraakt in Laos nadat de stuwdam van Xe-Namnoy het begaf. Hele dorpen liepen daardoor onder in de provincie Attapeu. Moessonregens bemoeilijkten de reddingswerken. Wegen zijn ernstig beschadigd, sommige zelfs helemaal weggespoeld.

Overlevenden in Laos betreurden dat ze niet tijdig op de hoogte werden gebracht van de risico’s. De schade, veroorzaakt door hevige regens, zou al een paar dagen merkbaar geweest zijn voor de dam instortte, vertelden ze aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

De dodentol van de instorting steeg intussen tot 27, meldt het officiële nieuwsagentschap KPL. Donderdagvoormiddag zou een nieuw slachtoffer teruggevonden zijn. Woensdagavond zei premier Thongloun Sisoulith op televisie dat er al 26 doden zijn geteld. De zoektocht naar de vermisten gaat voort.