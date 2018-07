Tien van de elf Ryanairvluchten met Belgische bemanning blijven aan grond

Brussel - Tien van de elf Ryanairvluchten met een Belgische bemanning die donderdag vanop Brussels Airport moesten vertrekken, blijven aan de grond. Enkel de vlucht naar Valencia en de terugvlucht vanuit Valencia gaan door, zegt Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport. De personeelsleden van lowcostluchtvaartmaatschappij Ryanair staken voor betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond.

“Alle reizigers zijn op de hoogte gebracht, dus we verwachten vandaag geen gestrande passagiers van Ryanair op de luchthaven”, zegt Pierard. In totaal zijn elf van de twintig vertrekkende vluchten en elf van de twintig aankomende vluchten geschrapt. Het gaat dan om alle vluchten van Ryanair op de luchthaven van Zaventem, ook die met een buitenlandse bemanning. Oorspronkelijk zouden slechts tien vluchten geschrapt worden, maar ook die naar Palma is net als woensdag geannuleerd.

Op de luchthaven van Charleroi is donderdag 60 procent van de vluchten van Ryanair geschrapt, zegt de Franstalige vakbond CNE. Dat is evenveel als woensdag. De werknemers in België, Portugal en Spanje staken donderdag voor de tweede dag op rij. Woensdag staakte ook het Italiaanse personeel van Ryanair.