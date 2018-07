Griekse bisschop krijgt zware kritiek voor verklaringen: “Branden zijn straf van God”

Volgens de Griekse bisschop Amvrosios zijn de bosbranden die de afgelopen dagen al zeker 74 levens eisten in de wijde omgeving van Athene een straf van God voor “het goddeloze gedrag van de atheïstische premier Tsipras”.

Metropoliet Amvrosios van Kalavryta en Aigialeia schreef dinsdag onder de titel “Atheïstische premier Alexis Tsipras ontlokt de toorn van God” op zijn blog over de oorzaak voor de dodelijke bosbranden: “De grote brand ontstond na een bliksem die op de Geranie berg viel. Een duidelijke boodschap uit de hemel. In de 80 jaren van mijn leven herinner ik me niet dat ons land ooit zo’n ongehoorde ramp heeft gezien! (In 2007 vielen bij bosbranden in Griekenland 68 doden, nvdr.) De atheïsten van Syriza (regeringspartij, nvdr.) zijn de oorzaak voor deze grote ramp! Hun goddeloosheid ontlokt de toorn van God!”

Amvrosios citeert ook het Oude Testament om zijn uitleg kracht bij te zetten: “Wanneer men het pad van God verlaat, laat die zijn toorn zien met verschillende natuurlijke catastrofale gebeurtenissen zoals aardbevingen, hongersnood, epidemieën, ziektes, plagen, bloedvergieten, criminaliteit, verwoestende branden en rookwolken die tot de hemel zullen reiken!”

De grote schuldige volgens Amvrosios: “Wie is verantwoordelijk voor de afstand tussen de moderne Griek en het pad van God? Wie anders dan de atheïstische premier, meneer Alexios Tsipras en zijn kompanen”, om vervolgens diens “verwezenlijkingen” op te lijsten: “Hij heeft zijn kinderen nooit laten dopen, en is niet getrouwd met zijn vriendin. Hij schafte de religieuze eed voor ministers af, verwijderde kruisen en iconen uit scholen en publieke instellingen, liet de ochtendgebeden in scholen stopzetten, legaliseerde burgerlijke huwelijken voor koppels van hetzelfde geslacht en liet pride parades toe, en verspreidde nudisme en immoraliteit.”

Homohaat

Amvrosios is niet aan zijn proefstuk toe: in een toespraak uit 2015 bestempelde hij homoseksuele mensen als “het bezinksel van de maatschappij”, en riep hij zijn volgelingen op “op hen te spuwen”. Hij werd daarop beschuldigd van het oproepen tot geweld en misbruik van zijn kerkelijke plichten, maar werd daarvoor in maart vrijgesproken. De bisschop verscheen ook al meermaals met leiders van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad.

Andere orthodoxe clerici veroordeelden de uitlatingen van Amvrosios meteen op sociale media. Het aartsbisdom van Athene liet in een eerste mededeling weten dat de bisschop “enkel zijn persoonlijke mening gaf”, maar kwam onder vuur te liggen voor die lauwe reactie. De Griekse aartbisschop Ieronymos II liet daarop weten de uitlatingen van zijn bisschop “een triest fenomeen” te vinden. “Persoonlijke meningen hebben een limiet. God staat voor liefde, Hij neemt geen wraak.”