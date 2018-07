Benalla spreekt voor het eerst: “Ik heb een grote stommiteit begaan, alleen ik ben schuldig”

Voor het eerst sinds het uitbarsten van de affaire Benalla, heeft de hoofdrolspeler gereageerd. Alexandre Benalla stortte Frankrijk in een diepe crisis nadat een video was opgedoken waarin te zien is hoe hij op 1 mei een betoger rake klappen geeft. In een interview met de Franse krant Le Monde zegt hij nu “een grote stommiteit” te hebben begaan.

De bal ging aan het rollen nadat beelden waren opgedoken waarop te zien is hoe het hoofd van de beveiliging van het Elysée zijn boekje danig te buiten ging. Tijdens de 1-mei-betoging in Parijs liep Benalla mee als ‘observator’, maar op een bepaald punt deelt hij klappen uit aan een betoger terwijl hij een politiehelm droeg.

De affaire stortte het land in een diepe politieke crisis, de radiostilte van de president zorgde voor heel wat kritiek, Benalla was ook zijn persoonlijke bodyguard. Uiteindelijk verbrak Macron de stilte en stelde dat hij de volle verantwoordelijkheid draagt. “Niemand, niemand in mijn omgeving of op mijn kabinet is ooit beschermd of aan de regels en wetten van de Republiek onttrokken”, klonk het toen.

Foto: REUTERS

Nu heeft de betrokkene zelf voor het eerst gereageerd. In een interview met de Franse krant Le Monde zegt hij “een grote stommiteit” te hebben begaan, maar tegelijk hekelt hij ook de politieke recuperatie van de tegenstanders van de president. “Ik wil enkel zeggen dat dit (de zaak Benalla nvdr.) verschillende belangen dienst, de belangen van de mensen die president van de Republiek wensen te raken”, aldus Benalla aan Le Monde.

“Geen verraad, wel een stommiteit’

Macron nam de wandaden van zijn bodyguard heel persoonlijk en schuwde de grote woorden niet. Zo noemde hij het gedrag van Benalla “verraad”.“Ik heb niet de indruk dat ik de Republiek verraden heb”, zegt Benalla hierover, “ik heb vooral de indruk dat ik een grote stommiteit heb begaan. En dat ik een grote fout heb gemaakt. Een politieke fout.”

“De feiten, die erken ik, hier is geen sprake van een complot, dit is gewoon de realiteit”, klink het nog. Wel meent hij dat het hooggeplaatsten zijn die de video gelekt hebben, “politici et politiemensen”. “Het was niet Collomb (minister van Binnenlandse Zaken nvdr.) zelf, die vertrouw ik, maar zijn entourage? Het zou kunnen.”

“Elysée even aan de kant geschoven”

Op de vraag waarom hij tot geweld overging, terwijl hij niet bevoegd was, is Benalla duidelijk. De manifestanten noemt hij “delinquenten die een stedelijke guerilla” voeren, “woeste debielen, wild en high op adrenaline”.

“Een object naar een agent van de CRS (speciale eenheid van de Franse politie, veelal oproerpolitie nvdr.) is opzettelijke geweldpleging, dat is een misdaad waar gevangenisstraffen op staan, in mijn hoofd was dat heel helder. En mijn grootste fout toen, was dat ik eropaf ben gegaan en dat ik mijn functie aan het Elysée even aan de kant heb geschoven.”

“Was ik geen medewerker van het Elysée, dan zou ik meteen hetzelfde doen”, klink het nog in de Franse krant, “maar als medewerker van de president… neen, dan zou ik het niet opnieuw doen, neen”.