Politieagent voorkomt botsing tussen trein en man met stevige spurt

Een man is in Perth Amboy, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey, ontsnapt aan een botsing met een trein. Dat heeft hij grotendeels te danken aan Kyle Savoia. De jonge agent liep zo snel als hij kon richting de man en kon hem nog op tijd aanmanen om de sporen te verlaten.

Nog maar zeven maanden maakt Savoia deel uit van het korps, maar hetgeen hij vorige week meemaakte was alvast iets dat hij niet snel zal vergeten. De agent moest de ziel uit zijn lijf rennen om op tijd aan te komen bij een man die op de treinsporen zat. “Hey kerel, ga uit de weg! Stop de trein!”, riep hij hem toe, maar er kwam geen reactie.

Gelukkig lag het tempo van de trein intussen al zodanig laag dat een drama werd vermeden. Twee collega’s van Savoia hadden immers als vervoersmaatschappij New Jersey Transit verwittigd om de trein tot stilstand te brengen. Niettemin kon de agent de man pas van de sporen halen toen het voertuig op amper een paar meter van hem verwijderd was.

Dankbaar

De naam van de man werd voorlopig niet vrijgegeven, maar zijn dankbaarheid tegenover de agent was in ieder geval heel groot. De bodycambeelden tonen hoe hij Savoia herhaaldelijk bedankte vooraleer hij naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere verzorging. De reden waarom hij zich op de sporen bevond, is nog onduidelijk.

“Als politieagent is het onze job om snelle beslissingen te nemen in moeilijke situaties”, vertelde de agent na het incident. “Het enige dat telt, is dat iedereen op het einde van de dag veilig thuis was. Dat ik de mogelijkheid had om een beslissing te nemen die zo veel impact had op het leven van deze persoon, is de reden waarom ik van deze job hou.”