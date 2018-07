WK is nog maar net voorbij maar morgen is het alweer zover: nieuwe voetbalcompetitie begint met topper

Met een duel tussen Standard en AA Gent opent de nieuwe competitie in de Belgische hoogste klasse vrijdagavond (20u30) met een pittige affiche.

Standard Standard KAA Gent KAA Gent kende vorig seizoen een topjaar met bekerwinst en de titel van vicekampioen, maar toch moest de excentrieke Ricardo Sa Pinto in de Vurige Stede plaatsmaken voor een nieuwe coach. Dat werd kind van het huis Michel Preud’homme, de wenskandidaat van voorzitter Venanzi. MPH wacht de moeilijke taak om nog beter te doen dan zijn Portugese voorganger. Preud’homme voerde de Rouches al eens naar de titel in 2008. De eerste grote test werd afgelopen zondag geen succes. Standard verloor het duel om de Supercup met 2-1 van Club Brugge.

Het ambitieuze AA Gent moest vorig seizoen tevreden zijn met de vierde plaats. Yves Vanderhaeghe behield het vertrouwen van het bestuur maar weet ook dat de lat dit seizoen hoger ligt. Het seizoen starten in Sclessin is evenwel geen cadeau voor de Buffalo’s. Mogelijk putten ze vertrouwen uit de 1-0 zege maandag in de galamatch tegen Ligue 1-club Straatsburg.

Recordkampioenzaterdag in de vooravond (18u) naarvoor zijn eerste match. In vergelijking met vorig seizoen is de kern waarover Hein Vanhaezebrouck kan beschikken ingrijpend gewijzigd. HVH kon, in tegenstelling tot vorig jaar toen hij in oktober Weiler verving, nu wel een volledige voorbereiding afwerken met paars-wit en hoopt daar in het Guldensporenstadion meteen de vruchten van te plukken.

Om 20 uur ontvangt STVV promovendus Cercle Brugge. Op hetzelfde moment speelt Zulte Waregem gastheer voor Waasland-Beveren. Met KV Oostende-Moeskroen (20u30) staat zaterdag nog een vierde duel op het programma.

Kampioenbegint de nieuwe competitie zondagnamiddag (14u30) met een op papier makkelijke thuiswedstrijd tegen. In de vooravond trekt Laszlo Bölöni metnaar het Stade du Pays van. De eerste speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten op Daknam met een partij tussenen. De Limburgers moeten vandaag/donderdag wel eerst nog Europees aan de bak in de tweede Europa Leaguevoorronde tegen het Luxemburgse Fola Esch.

Het programma van de eerste speeldag:

. vrijdag, 20u30

Standard - AA Gent

. zaterdag, 18u

Kortrijk - Anderlecht

. zaterdag, 20u

Zulte Waregem - Waasland-Beveren

STVV - Cercle Brugge

. zaterdag, 20u30

Oostende - Moeskroen

. zondag, 14u30

Club Brugge - Eupen

. zondag, 18u

Charleroi - Antwerp

. zondag, 20u

Lokeren - KRC Genk