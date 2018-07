Hittegolf is officieel een feit: temperatuur in Ukkel weer boven 30 graden

Het is officieel: België beleeft momenteel een hittegolf. Dat bevestigt weerman David Dehenauw aan Het Nieuwsblad. De temperatuur heeft vandaag voor de derde dag op rij de grens van 30 graden overschreden in Ukkel.

Even voor het middaguur overschreed het kwik de grens van 30 graden Celsius. Dat betekent dat België een hittegolf beleeft. Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens 5 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°Celsius of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens 3 dagen met temperaturen van 30° Celsius of meer.

Net 30 graden in Ukkel genoteerd. Hittegolf is officieel nu (derde keer 30 graden in een serie van minstens 5 opeenvolgende dagen met meer dan 25 graden). Sinds 13/7 alle dagen warmer dan 25 graden in Ukkel. Hittegolf is dus met “terugwerkende kracht” begonnen op 13/7. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 26, 2018

Net geen record

Volgens het hoofd van het KMI gaan we de recordtemperatuur van 2015 net niet verbreken. “Toen is op een eiland in de Maas bij Luik met 38,8° het absolute Belgische record gemeten”, aldus weerman David Dehenauw. “Vandaag voorzien we uitschieters tot 38° in de regio Luik en de Kempen. In het centrum van het land kunnen uitkomen op 35 of 36 graden.”

Morgen kans op felle hitteonweders

Ook morgen blijft het broeierig warm en dat kan gepaard gaan hitteonweer “en kunnen fel zijn, met hevige windstoten en zelfs hagel”, aldus nog de weerman.

“Tijdens het weekend gaat het ietwat wat afkoelen, zaterdag halen we om bij 26°, zaterdag is er ook kans op regen met eventueel onweer. Zondag wordt het opnieuw zonnig.”