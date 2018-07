Familie uit Sint-Niklaas crasht op weg naar vakantie: broers en vrouw sterven, tweede vrouw ligt in coma

Belsele / Sint-Niklaas - Twee broers uit Sint-Niklaas en één van hun echtgenotes zijn woensdag om het leven gekomen tijdens een auto-ongeval in Turkije. De familie was op weg naar hun geboortedorp om daar het offerfeest te vieren. De vrouw van de andere broer ligt in coma.

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 18 uur nabij de Turkse stad Edirne, net over de grens met Griekenland en Bulgarije. De broers van 57 en 56 jaar uit Sint-Niklaas en hun echtgenotes waren samen in de auto onderweg op de snelweg toen hun Mercedes om een nog steeds onduidelijke reden van de baan ging. De auto belandde in de betonnen gracht naast de weg en reed een vijftigtal meter verder te pletter tegen de muur van een huis.

Gurbetçi aile kaza yapti: 3 ölü, 1 yaralihttps://t.co/o3kO3vbmDg — Sözcü (@gazetesozcu) 25 juli 2018

De mannen overleden ter plaatse, hun echtgenotes werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen later overleed. De tweede vrouw is nog steeds kritiek.

De families waren op weg naar hun geboortedorp Isparta in Turkije, zegt een neef aan nieuwsblad.be. Veel mensen uit de Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas zijn afkomstig uit het dorp Isparta.

De overleden broers en echtgenote worden vandaag overgebracht van Edirne naar Isparta. Daar zullen ze morgen worden begraven.