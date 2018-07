Toekomst lijkt nog steeds onzeker maar Batshuayi geniet in Lamborghini... in een broek van Spongebob

Het is nog steeds onzeker dat Michy Batshuayi komend seizoen bij Chelsea mag blijven. De spits werd vorig seizoen al uitgeleend aan Borussia Dortmond en wordt nu in Spanje steeds meer gelinkt aan Valencia. De Rode Duivel laat het echter niet aan zijn hart komen: hij geniet optimaal van zijn vakantie in de VS. En daar horen bij: zon, een Lamborghini en... een broek van Spongebob.

Onder meer het Spaanse COPE meldt vandaag dat Batshuayi één van de drie hoofddoelen is van Valencia. Eerder deze week werd hij ook al gelinkt aan het Italiaanse Napoli.

Batshuayi verkeert echter in vakantiemodus, zoals op zijn sociale media blijkt. In het verleden heeft hij zich al meermaals geout als grote fan van Spongebob met rugzakken en kledingstukken van het tekenfilmfiguurtje. Deze keer cruist hij in een Lamborghini met enkel een short van zijn favoriete held aan: “Dat is het leven.”