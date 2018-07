Laatste drie vermiste Belgen in Griekenland zijn ongedeerd

De laatste drie Belgen naar wie Buitenlandse Zaken nog op zoek was na de hevige bosbranden in Griekenland, zijn ongedeerd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders laten weten via Twitter.

“De laatste drie Belgen naar wie we op zoek waren, zijn gelukkig ook ongedeerd”, tweet de minister. “Ik dank de Griekse overheid en het team van onze ambassade in Athene voor hun werk.”

bosbranden #Griekenland: de laatste 3 Belgen naar wie we op zoek waren, zijn gelukkig ook ongedeerd. ik dank de Griekse overheid en het team van onze ambassade in Athene voor hun werk — didier reynders (@dreynders) 26 juli 2018

Het ging om drie landgenoten die in de getroffen regio wonen. Woensdag kreeg de FOD Buitenlandse Zaken al goed nieuws van twee andere Belgen in de streek.

Bij de hevige bosbranden is één landgenoot om het leven gekomen. Het gaat om een 63-jarige Vlaamse man die samen met zijn zoon op vakantie was in een hotel in Mati, dat maandagnacht geëvacueerd werd.

82 doden

De dodentol door de zware bosbranden is opgelopen tot 82, terwijl ongeveer 30 mensen nog vermist zijn. Dat heeft de Griekse brandweer donderdagochtend gemeld. Honderden woningen zijn door het vuur onbewoonbaar.

Reddingswerkers en vrijwilligers doorzoeken afgebrande woningen in de zwaar getroffen kustgemeenten Mati, Rafina, Nea Makri en Neos Voutzas. “We zullen elk huis doorzoeken”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Ongeveer dertig mensen zijn nog vermist. Familieleden van de vermisten brengen ondertussen DNA-stalen naar het mortuarium in Athene waar de lichamen worden geïdentificeerd.

Ondertussen zijn alle branden die woongebieden bedreigden geblust. Volgens het ministerie van Infrastructuur zijn 1.218 van de 2.489 (bijna 49 procent) van de woningen in de vakantieregio van Mati, Rafina en Neos Voutzas onbewoonbaar.

Het is nog niet duidelijk wat de zware branden veroorzaakt heeft. Volgens de burgemeester van het dorp Penteli, dat in de buurt van de getroffen gemeenten ligt, zouden vonken van een elektriciteitskabel aan de oorsprong liggen.