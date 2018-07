Racing Genk wordt volgens onze voetbalredactie vierde: bang afwachten tot transfermarkt sluit

Philippe Clement nam eind vorig jaar het stokje over van Albert Stuivenberg en loodste de Limburgers naar de bekerfinale en een vijfde stek in het eindklassement. Het vooropgestelde doel van een derde plaats in de competitie werd dus niet behaald. Het ternauwernood bereiken van Play-off 1 drukt deze jaargang de ambitie van het Genkse bestuur. Het behalen van Play-off 1, zo ver mogelijk geraken in de beker en de groepsfase van de Europa League bereiken zijn de vooropgestelde doelen. Is dat realistisch? Ja, want RC Genk kan dit seizoen hoge ogen gooien. Clement bouwt – ondanks een verkorte voorbereiding – voort op het fundament van vorig seizoen.