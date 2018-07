AA Gent wordt volgens onze voetbalredactie vijfde… en dat vindt hun voorzitter niet zo leuk

Met Odjidja, Awoniyi en Plastun ­kwamen er enkele versterkingen met adelbrieven, maar AA Gent moet zijn kern van zo’n 37 spelers afslanken. De juiste keuzes maken, oplossingen vinden en de ideale mix overhouden op het veld, worden de uitdagingen. Afhankelijk van hoe uitgebalanceerd de kern is die Vanderhaeghe overhoudt, zal hij zijn managementskwaliteiten moeten tonen om iedereen mee te krijgen.

Als Kalinic zou blijven, heeft AA Gent liefst vijf doelmannen en moet of ­Thoelen of Coosemans in de tribune plaatsnemen. AA Gent verkocht met ­Gigot zijn beste veldspeler, maar de Buffalo’s investeerden ...