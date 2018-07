Zulte Waregem verrast volgens onze voetbalredactie met zesde plaats: hernieuwd Essevee kan weer vertrokken zijn

Francky Dury moet na een moeilijk seizoen alweer bouwen. Met Kaya en Olayinka is de coach veel creativiteit kwijt, met flyer Coopman zijn lievelingsspeler, met De Sart een rustbrenger op het middenveld en met Hamalainen een zekerheid achterin. Maar al in januari versterkte Essevee zich danig, met verdedigende middenvelder Marcq, lang out, verrassende topscorer Harbaoui en huurspeler Bongonda, die nu ook is vastgelegd, een toptransfer is dat.