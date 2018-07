Bloedvoorraad Rode Kruis-Vlaanderen lijdt onder de hitte

De bloedvoorraad van het Rode Kruis-Vlaanderen, en dan vooral voor negatieve bloedgroepen, heeft te lijden onder de hitte. Het aantal bloeddonoren ligt 18 procent lager dan ze daar op dit moment van het jaar verwachten, zegt communicatieverantwoordelijke Ine Tassignon. “Mensen hebben minder zin om in deze hete temperaturen bloed te gaan geven.”

Het Rode Kruis-Vlaanderen kampt elke zomer wel met een mindere opkomst bij bloeddonoren. Mensen zijn op vakantie, of komen net terug van een exotische reis waardoor ze even geen bloed meer mogen geven.

Dit jaar is het probleem door de aanhoudende hitte nog iets groter, vertelt Ine Tassignon. “Op dit moment ligt de opkomst 18 procent lager dan we zouden verwachten. Door de hitte hebben de mensen minder zin om bloed te gaan geven.”

Vooral voor de negatieve bloedgroepen staat de voorraad onder druk. “Er zijn sowieso al veel minder mensen met een negatieve bloedgroep - de verhouding is ongeveer 85 procent positief en 15 procent negatief -, dus als de opkomst lager is, dan is het probleem daar nog groter”, zegt Tassignon. Al is er van een tekort voorlopig nog geen sprake, benadrukt ze. “We houden de bloedvoorraad op peil. We moeten dus niet gaan bijvullen met bloed uit andere landen, maar de voorraad staat wel onder druk.”

Het Rode Kruis-Vlaanderen zet intussen volop in op sensibilisering van bloeddonoren, om hen toch zoveel mogelijk naar de donorcentra of mobiele bloedinzamelingen te krijgen. “Individuele donoren bellen we heel actief op, en we verspreiden oproepen via onze website en sociale media”, zegt Tassignon. Het Rode Kruis richt zich ook specifiek op donoren met reisplannen: met de ‘pitstop-actie’ roept ze hen op om voor ze op vakantie vertrekken nog snel eens bloed te komen doneren. Wie deze zomer bloed komt geven, krijgt bovendien een ijsje. “We moeten elke zomer weer creatief zijn”, besluit Tassignon.