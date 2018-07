Wat moet je doen na een ongeval door foute verkeerssignalisatie? En andere vragen over verkeerde verkeersborden

Elke week gebeuren in ons land meer dan twee ongevallen door gebrekkige verkeerssignalisatie. Maar wat moet je doen als je bijvoorbeeld opmerkt dat ergens een verkeersbord ontbreekt, beschadigd is of niet zichtbaar is? En wat als je daardoor betrokken bent bij een ongeval of schade ondervindt?

LEES OOK. Om de 3 dagen zwaar ongeval omdat verkeersborden niet duidelijk waren: “En dat is nog maar het topje van de ijsberg”

Wat moet je doen als je een foute verkeerssituatie ziet?

Als het om een (Vlaamse) gewestweg gaat, is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk. Woordvoerder Veva Daniels: “Als een weggebruiker op één van onze wegen een verkeerssignalisatie ziet waarvan hij of zij zegt: ‘Dat is onduidelijk of gewoon ronduit fout’, kunnen ze dat altijd melden op onze website. We hebben een speciaal meldpunt voor dat soort gevallen: meldpuntwegen.be. Alle meldingen daar komen meteen in ons systeem terecht, waarna de juiste diensten gewaarschuwd worden. Zij zullen de situatie dan bekijken en indien nodig actie ondernemen.”

Als het om een gemeente- of provincieweg gaat, waarschuw je volgens automobilistenvereniging Touring best de lokale politie. “Of je eigen burgemeester. Die controleren dan wie juist bevoegd is, en nemen met de juiste instanties contact op. Zij moeten daar dan de nodige aanpassingen afdwingen.”

Foto: pol de wilde - corelio

Maar wat als je betrokken bent bij een ongeval als gevolg van foute verkeerssignalisatie?

Bij Touring is men duidelijk: “Neem er de wegcode, artikel 5 bij: de signalisatie moet klaar en duidelijk zichtbaar zijn, en volgens de wettelijke richtlijnen geplaatst zijn. Dat is een absoluut basisprincipe bij de vraag wie verantwoordelijk is.” Maar dan stelt zich natuurlijk de vraag of je dat ook kan bewijzen voor een rechtbank.

Daarom zegt men ook bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer zelf: “Het is zeer belangrijk dat je bij een ongeval zelf een zo sterk mogelijk dossier opstelt, want de bewijslast ligt bij de weggebruiker. Dat geldt trouwens niet alleen voor verkeersongevallen, maar ook wie schade ondervindt aan zijn wagen, fiets of persoon.”

“Bij voorkeur roep je er de politie bij, zodat die een proces-verbaal kan opstellen”, benadrukt het AWV. “Dan staat juridisch vast dat de geleden schade gelinkt is aan de verkeerssituatie. Maar als dat niet mogelijk is, neem je best zelf foto’s. Op basis van dat dossier zullen wij mogelijke schade terugbetalen. Eventueel zullen we die schade vervolgens verhalen op de bedrijven die de werken uitvoerden, maar daar is de burger zelf dan niet meer bij betrokken.”

Foto: fvv

Ook Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven en woordvoerster van het Verbond van Vrede- en Politierechters, kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de bewijslast is. Al bestaat volgens haar nu al een reflex bij de politie om de signalisatie in rekening te nemen als ze ter plaatse komen bij een ongeval: “Normaal gezien zal de politie altijd kijken of de signalisatie correct is. Dat wordt dan vastgelegd in een pv; het is vervolgens aan het parket om te bepalen of er iemand anders dan de bestuurder(s) aansprakelijk is. Strafrechtelijk gebeurt dat natuurlijk weinig, tenzij bij zeer zware ongevallen. Maar in dossiers waarin de burgerlijke aansprakelijkheid moet worden vastgelegd, gebeurt het wel geregeld. Dan is het aan het slachtoffer om zo’n zaak voor de rechtbank te brengen, daarvoor neem je best contact op met een advocaat. Dan wordt eventueel de wegbeheerder, de uitvoerder van de werken, en eventuele onderaannemers gedagvaard. Vaak is er namelijk één onderaannemer specifiek verantwoordelijk voor de signalisatie.”

En wat bij ongevallen met (enkel) blikschade, waar de politie niet altijd ter plaatse komt. Stinckens: “Ten eerste: je kan de politie altijd vragen om toch ter plaatse te komen. Als je twijfelt, best altijd doen. Zeker als de signalisatie mogelijk een rol speelt in het ongeval. Een pv heeft altijd meer bewijskracht dan getuigenissen of foto’s, al helpen die natuurlijk ook bij betwistingen. Samengevat: verzamel zoveel mogelijk materiaal.”

Foto: Bart Dewaele

En wat als je een boete krijgt als gevolg van foute signalisatie?

“Daar geldt in principe hetzelfde. Laat de politie ter plaatse komen om de verkeerssituatie in een pv vast te leggen”, aldus Stinckens. “Al is dat vaak natuurlijk moeilijker te bewijzen, omdat je pas veel later met zo’n boete geconfronteerd wordt.” Volgens Stinckens zal het probleem zich echter amper voordoen: “Als de politie zelf flitst bij wegenwerken, zal ze normaal gezien op voorhand controleren of de signalisatie wel conform is.”

“Bij onbemande flitscamera’s ligt dat natuurlijk anders, maar daar geldt het omgekeerde: als er wegenwerken opgestart worden, zal altijd gekeken worden of er aanpassingen moeten gebeuren.” In de praktijk gelden bij wegenwerken toch altijd lagere maximumsnelheden dan die waarop flitscamera’s ingesteld staan, dus dat probleem stelt zich volgens Stinckens eigenlijk niet. “En als je toch denkt dat er een probleem was, kan je dat altijd aangeven op het antwoordformulier bij je boete.”