Charleroi grijpt deze keer net naast Play-Off 1 volgens onze voetbalredactie: versterkt, maar de concurrentie ook

Vorig seizoen schoten de Carolo’s als een pijl uit de startblokken. 15 op 15 en de eerste plaats na vijf speeldagen met een grondig vernieuwde ploeg. Meer nog: tot het begin van de play-offs viel Charleroi zelfs niet meer uit de eerste drie. Hoewel de vraagtekens toen ook aanwezig waren – niemand kende Rezaei, Benavente was nog niet de speler die hij nu is en Marco ­Ilaimaharitra bezorgde ons vooral kopzorgen elke keer we zijn naam moesten opschrijven – pakte de mayonaise wonderwel. Maar ook nu zijn die vraagtekens er. Mehdi Bayat ging opnieuw op zoek naar een witte merel in Iran. Hij vond er zelfs twee: Ali Gholizadeh en Omid Noorafkan. Twee spelers met talent én een goeie mentaliteit, maar het blijft afwachten of zij de stap naar het Europese voetbal – en de veeleisende Mazzu – even vlot verteren als hun landgenoot Rezaei vorig seizoen.