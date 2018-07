KV Oostende wordt volgens onze voetbalredactie achtste: rust lijkt beste transfer te worden

Geen controversiële voorzitterswissel, geen eerste Europese campagne, geen heibel met nukkige vedetten: Oostende kan zich eindelijk terug concentreren op voetbal. Na een ­turbulent seizoen met heel wat extrasportieve calamiteiten is rust de beste transfer die KVO in het tussenseizoen heeft gedaan. Het was hoog tijd voor een tabula rasa, want het rommelde langs alle kanten aan zee. ­Berrier en Gano – beiden meermaals in de clinch met de technische staf – mochten beschikken, ook trainer ­Custovic werd bedankt voor bewezen diensten. De grove borstel werd door de selectie gehaald en Gert Verheyen werd coach. Of dat allemaal genoeg zal zijn voor een goed seizoen zal moeten blijken, maar de werksfeer bij KVO is duidelijk een stuk verbeterd in vergelijking met enkele maanden geleden. En dat is al veel.