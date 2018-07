Ryanair weigert passagiers schadevergoeding te betalen voor “onredelijke” stakingen

Ryanair zal geen schadevergoeding betalen aan passagiers wier vlucht geannuleerd is door de stakingen in verschillende Europese landen. De luchtvaartmaatschappij beschouwt de acties als “onredelijk”, klinkt het donderdag. Daarmee bevestigt de lowcostcarrier eerdere mediaberichten dat het bedrijf in de communicatie naar gedupeerde klanten “overmacht” inriep en zei geen schadevergoeding te zullen betalen.

Als gevolg van stakingen in België, Spanje en Portugal werden in totaal 600 vluchten geschrapt, wat gevolgen had voor ongeveer 50.000 passagiers.

Volgens de Europese regels moet een luchtvaartmaatschappij onder bepaalde voorwaarden 250 euro per passagier betalen bij een annulatie. “Ryanair voldoet aan alle EU-wetgeving”, aldus de luchtvaartmaatschappij. “Aangezien de annulaties veroorzaakt zijn door buitengewone omstandigheden, is een schadevergoeding niet verplicht.” Ryanair argumenteert dat een schadevergoeding niet van toepassing is “als de vakbond onredelijk handelt en de luchtvaartmaatschappij daar geen controle over heeft”.

Consumentenorganisatie Test Aankoop zei eerder al dat uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het argument van overmacht bij een staking binnen het bedrijf niet ingeroepen kan worden.