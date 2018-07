Geen toelating voor openbare vrolijkheid bij terugkeer Puigdemont naar ons land

Zaterdagnamiddag keert de Catalaanse politicus Carles Puigdemont terug naar Waterloo. De plaatselijke overheid heeft echter geen toestemming gegeven om die terugkeer openbaar te “vieren”. Elke festiviteit moet een privé-karakter hebben. Dat heeft de politiechef van de zone Waterloo, Michel Vandewalle. donderdag gezegd.

De organisatoren hadden in eerste instantie een concert en een protestactie gepland. Die zullen zeker niet in Waterloo doorgaan. Puigdemont zal zaterdag wel ontvangen worden door andere Catalaanse politici, maar dat is een private aangelegenheid. Mocht er daarna toch een festiviteit georganiseerd worden, zal die hoogstwaarschijnlijk in Brussel worden gehouden, vermoedt Vandewalle.