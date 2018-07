Antwerp wordt volgens onze voetbalredactie negende… maar Bölöni zegt dat hij speelt om kampioen te worden

Exact een jaar geleden was onze titel boven dit stukje: Nog heel wat werk aan de winkel. Wel, dat zouden we nu opnieuw kunnen zeggen over Antwerp. In doel en achteraan lijken de posities dubbel bezet, maar het is vooraan en op het middenveld dat het schoentje wringt. Oulare en Ardaiz keerden terug naar hun moederclub, waardoor er naast Owusu en Bolingi toch nog een extra spits verwacht wordt. Zeker als Antwerp – eigenaar Paul Gheysens meent het nu met de Play-off 1-ambities – een stap vooruit wil zetten.