Eindelijk nog eens een goed seizoen spelen en het thuispubliek weer verwennen: ziedaar de ambitie van Lokeren. Trainer Peter Maes wil maar wat graag de gouden tijden van weleer herbeleven, lees: meestrijden voor een plekje in Play-off 1.

Zo kon Maes vorig seizoen al zien welk vlees hij in de kuip had en vooral ook niet had. In de winterstop versterkte de club zich al met het oog op het huidige seizoen. De Ecuadoraanse nummer tien Cevallos ...