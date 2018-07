Kleren aangetroffen, maar geen zwemmer: brandweer en politie op zoek naar drenkeling Melle, actie afgeblazen

Melle - Na de vondst van kleren langs de oever van Schelde in Melle zijn politie en brandweer donderdag kort na de middag een zoekactie gestart naar een mogelijke drenkeling. Kort voor 15 uur werd de actie afgeblazen zonder resultaat.

De hulpdiensten tasten nog steeds in het duister: is er iemand in schelde gesprongen, of niet? Voorlopig is er nog veel onduidelijkheid.