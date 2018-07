Promovendus Cercle Brugge wordt twaalfde volgens onze voetbalredactie: bont gezelschap zorgt voor (te veel) vraagtekens

Na drie jaar vagevuur voetbalt Cercle Brugge weer op het hoogste niveau. Dankzij moederclub Monaco is de voertaal nu Frans, net als het geld en de besluitvorming. Het leverde meteen de promotie naar 1A op, maar de ambitie om meteen mee te doen voor Play-off 1 werd al snel weggeborgen. Het signaal voor Frank Vercauteren om te vertrekken. Ene Laurent Guyot en een staf van liefst zes – vooral Franse – assistenten heeft nu de leiding over een groep piepjonge Franse beloften. Met helemaal geen ervaring op het hoogste niveau en zeker niet in de Jupiler Pro League.