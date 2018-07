Elke minuut wordt 10 keer naar de noodnummers gebeld

In ons land wordt elke minuut maar liefst 10 keer naar het noodnummer van politie, brandweer of ziekenwagen gebeld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het noodnummer van de politie (101) krijgt het meeste oproepen, vorig jaar in totaal bijna 3 miljoen keer, of bijna 8.000 keer per dag. Het noodnummer 100 of 112 voor dringende hulp van de brandweer of de medische hulpdiensten kreeg vorig jaar meer dan 2,6 miljoen telefonische oproepen te verwerken, iets meer dan 7.000 telefoontjes per dag.

Bijna 30 procent van al deze oproepen zijn echter geen daadwerkelijke noodoproepen, aldus nog Jambon. Het gaat dan om mensen die niet-dringende zaken melden of per vergissing het noodnummer bellen. Gevolg is echter dat mensen die wel degelijk in nood verkeren, soms lang moeten wachten voor ze iemand van de hulpdiensten aan de lijn krijgen.

Om dat probleem te verhelpen, werkt Jambon aan een hervorming van de werkwijze van de noodcentrales. Wie straks één van de noodnummers belt, zal dan vlug door een “interactief keuzemenu” worden geleid, waardoor mensen die echt dringend politie, brandweer of medische hulp nodig hebben veel sneller worden geholpen.